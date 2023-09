Biden bedauerte Xis Absage. "Ich bin enttäuscht (...) aber ich werde ihn sehen", sagte Biden am Sonntag in Rehoboth Beach im Bundesstaat Delaware ohne weitere Details zu nennen. In den vergangenen Wochen war spekuliert worden, dass Biden am Rande des Gipfels in Neu-Delhi mit Xi zusammentreffen könnte, um über die Differenzen zwischen beiden Staaten zu sprechen. Die Beziehungen der beiden Großmächte sind schon länger aufgrund gegensätzlicher Wirtschaftsinteressen und der geopolitischen Lage rund um den Krieg in der Ukraine schwierig.