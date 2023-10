So soll Santos in einem Fall die Kreditkarte eines Spenders mit 12.000 Dollar belastet und den "überwiegenden Teil" dieses Geldes auf sein persönliches Bankkonto überwiesen haben, heißt es in der am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Anklage. In einem anderen Fall soll sich Santos mit der Kreditkarte eines Unterstützers, der bereits 5.800 Dollar an seine Kampagne gespendet hatte, weitere 15.800 Dollar überwiesen haben.