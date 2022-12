Vergangene Woche hatte erstmals die "New York Times" Zweifel an der Vita des Republikaners geweckt. So hatte Santos behauptet, ein Studium der Wirtschaftswissenschaften am New Yorker Baruch College absolviert zu haben. Nach einem Dementi der Hochschule gab Santos im Interview zu, weder dort noch sonstwo einen höheren Bildungsabschluss erworben zu haben.