Karine Jean-Pierre, Sprecherin des Weißen Hauses, bekräftigte am Mittwoch, dass die USA Russland in der Sache ein "substanzielles Angebot" unterbreitet hätten. Wie es aussieht, ist natürlich nicht bekannt. "Jede Minute, die Brittney Griner in Russland in unrechtmäßiger Haft verbringen muss, ist eine Minute zu viel", so Jean-Pierre.