Brantner und Banaszak wollen Grünen-Vorsitz

Nach den Wahlniederlagen von Thüringen, Sachsen und Brandenburg ziehen Ricarda Lang und Omid Nouripour die Konsequenzen und kündigen ihren Rücktritt an.

Franziska Brantner und Felix Banaszak wollen die neuen Vorsitzenden der Grünen werden. Beide haben am Freitag offiziell ihre Kandidatur bekanntgegeben. Brantner gilt als enge Vertraute von Wirtschaftsminister Robert Habeck , sie ist Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium.

Brantner sagt in einem Post auf Instagram:

Die 45-Jährige Baden-Württembergerin gehört dem Realo-Flügel an, gilt als liberal-konservativ und Schwarz-Grün zugewandt. Sie sitzt für die Region Heidelberg im Bundestag und hat ein Kind mit dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer.

Nachfolge für Lang und Nouripour

Banaszak war bis 2022 Vorsitzender der Grünen in Nordrhein-Westfalen, er gehört dem linken Flügel der Partei an. In einem Post bei Instagram schreibt er: