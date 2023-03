Habeck: Wenn man den Koalitionsvertrag kennt, dann relativiert sich vieles, was Sie an Vorwürfen oder als unterstellte Vorwürfe in unsere Parteireihen reingespiegelt haben. Aber selbst wenn es so wäre, dass die Grünen nachgegeben hätten, was ich an vielen Stellen anders bewerten würde, selbst wenn es so wäre, wäre das so schlimm?