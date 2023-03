Darum habe das eben jetzt so lange gedauert. Habeck fing mit seinem akutesten Thema an: der Energiewende beim Thema Heizungen. "Und jetzt müssen wir, diese Bundesregierung und auch mein Ministerium und ich in wenig Zeit, das versuchen einzuholen, was andere Länder in Jahren schon gemacht haben", sagte der Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister am Dienstagabend nach der Ampel-internen Einigung.