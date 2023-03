In der Regierungsbefragung kommen die Vorwürfe aus der Union. CDU-Vize Andreas Jung meint: "Alles, was in der Großen Koalition beschlossen wurde, soll weg." Seine Frage dann: "Das Klimaschutzgesetz aufweichen statt es einzuhalten, wie können Sie das verantworten?" Scholz spricht von PR-Programmen in der Vergangenheit, die auch den Lobbyisten in der Union geschuldet waren. Insbesondere die Ladestationen für E-Autos an fast jeder Tankstelle seien ein großer Schritt. Scholz pariert angriffslustig.