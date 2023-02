Was Olaf Scholz und den Deutschen in ihrer Fachkräftenot vielleicht helfen kann: Die indische Antragsschlange für Arbeitsvisa in den USA ist so lang, dass man "150 Jahre ansteht", so lässt sich ein Bewerber zitieren. Wenn der Zugang nach Deutschland einfacher würde, greift mancher vielleicht eher nach dem Spatz in der Hand statt nach den Sternen.