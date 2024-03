Iran wählt ein neues Parlament

Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei hat unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen die Wahlen im Iran eröffnet. Das Staatsoberhaupt gab am Freitag seine Stimmen für die Parlamentswahl und den Expertenrat im Zentrum der Hauptstadt Teheran ab.

Die Augen der Menschen und Politiker in der Welt sind auf den Iran gerichtet. (...) Sowohl Freunde als auch Feinde.

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr Ortszeit (5.30 bis 15.30 Uhr MEZ) mit der Möglichkeit zur Verlängerung geöffnet. Mit ersten Ergebnissen wird am Wochenende gerechnet. Rund 61 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, ein neues Parlament (Madschles) und den Expertenrat, ein einflussreiches Gremium islamischer Geistlicher, zu wählen.

Die Amtszeit beträgt vier Jahre; fünf Sitze sind für die religiöse Minderheiten reserviert. Nach dem Gesetz hat das Parlament unter anderem die Aufsicht über die Exekutive und stimmt über Verträge ab. In der Praxis liegt die absolute Macht im Iran beim geistlichen Führer.

Bevölkerung desillusioniert - Geringe Wahlbeteiligung erwartet

Es sind die ersten Wahlen im Iran, seit den Massenprotesten nach dem Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini in Polizeigewahrsam im September 2022. Daraufhin hatte sich auch das Parlament mit der im Iran vorgeschriebenen Kopfbedeckung für Frauen befasst.

Als wichtiges Indiz für die Stimmung im Land gilt nun die Beteiligung an der Wahl. Während im Exil lebende Oppositionelle zum Boykott aufriefen, forderte Chamenei am Freitag erneut persönlich zur Teilnahme an der Abstimmung auf.