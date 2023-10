Europa streitet über Nahost-Politik

Aber was heißt das für die Bodenoffensive? Darf Israel im Gaza-Streifen Krankenhäuser in die Luft sprengen, in denen sich die Hamas verschanzt hat und die dort die Patienten als menschliche Schutzschilder missbraucht? Oder was heißt das für die Hilfsgelder an die Palästinenser? Ist die Finanzierung von Wasserleitung weiter erlaubt, auch wenn man weiß, dass die Hamas mit den Leitungen Raketen baut?