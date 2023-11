US-Präsident Biden reist am Mittwoch nach Israel

Biden will die Botschaft aussenden, dass die USA hinter Israel stehen . Seine Regierung hat dem Verbündeten militärische Unterstützung zugesagt und bereits US-Flugzeugträger und Hilfsgüter in die Region entsandt.

Morgen will US-Präsident Biden nach Israel reisen. Sein Außenminister Blinken hat bei seinem Besuch humanitäre Hilfe für den Gazastreifen angemahnt. Michael Bewerunge berichtet. 17.10.2023 | 1:14 min

US-Präsident Joe Biden will auch Jordanien besuchen

Biden will mit Israel über humanitäre Hilfe sprechen

Die Welt in Erwartung der bevorstehenden Bodenoffensive Israels gegen die terroristische Hamas im Gazastreifen. Doch die Offensive verzögert sich. 16.10.2023 | 14:00 min

Blinken: Hilfe, die Hamas nicht zugutekommt

Die Lage im Gazastreifen ist angespannt. Israel wehrt sich nach wie vor gegen eine Grenzöffnung der Region nach Ägypten. Michael Bewerunge schätzt die Situation ein. 16.10.2023 | 1:10 min

Biden hatte seinen Außenminister vergangene Woche nach Israel und in weitere Länder in der Region geschickt. Am Montag war Blinken erneut zu Gesprächen in Israel - sie dauerten bis tief in die Nacht hinein.