Israels Ex-Außenminister zwischen Vergeltung und Diplomatie

Seit Jahrzehnten schwelt der Konflikt im Nahen Osten. Lange herrschte trügerische Ruhe, ohne eine Lösung des Konflikts herbeizuführen. Hat die deutsche Außenpolitik versagt? 15.10.2023 | 3:53 min

Israel ist umgeben von arabischen Staaten, mit denen es eine teils blutige Vergangenheit verbindet. Simone Müller mit einem Überblick. 16.10.2023 | 1:45 min

Der Ukrainekrieg hat eine lange Vorgeschichte. Seit 2014 beansprucht Wladimir Putin die Donbass-Region für Russland und bereitet die Übernahme vor - allen Verhandlungen zum Trotz. 22.02.2023 | 43:45 min

Hätte man mir das vor 30 Jahren gesagt, hätte ich gesagt: Sie sind verrückt. Es ist also schlecht, dass es immer noch gilt. Wir haben immer noch alle Institutionen in der Westbank. Natürlich nicht in Gaza , dort haben sie es nie akzeptiert. Hamas hat das Osloer Abkommen und eine Zwei-Staaten-Lösung natürlich nie akzeptiert..

Andreas Reinicke, Direktor Orient-Institut Berlin, über die Gefahr eines regionalen Flächenbrands: 16.10.2023 | 4:18 min

Beilin : Ich hoffe, dass nach dem Krieg die palästinensische Regierung in den Gazastreifen zurückkehren wird, nicht die aktuelle, schreckliche. Das wird die Bürger und Bewohner Gazas befreien, die unter der Diktatur der Hamas leiden, religiöser Art und anderweitig. Und dann sollte es natürlich in Israel eine andere Regierung geben.

Beilin : Ja, kein Zweifel, niemand zweifelt daran. Ich hoffe, nicht einmal er selbst. Es ist ein riesiges Versagen, etwas, an das man sich für immer erinnern wird. Sich zu brüsten und zu sagen, ich bin Mister Sicherheit, ist Quatsch. Es war Netanjahu, der die Hamas gestärkt hat. Nicht unterstützt, natürlich. Aber zwischen PLO und Hamas hat er immer die Hamas bevorzugt, weil sie keine Zwei-Staaten-Lösung will.

Hass und Gewalt zwischen Hamas und Israel eskalieren. Die langjährige Nahost-Korrespondentin Nicola Albrecht erklärt die Hintergründe des aktuellen Konflikts. 16.10.2023 | 12:59 min

Beilin : Je mehr, desto besser. Ich würde gerne sehen, wie Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt in die Region kommen, mit der israelischen Führung sprechen, mit der palästinensischen Führung sprechen und versuchen, darüber nachzudenken, was am nächsten Morgen hier passieren soll.

Wir müssen an den Morgen danach denken, der in zwei Wochen oder wann auch immer stattfinden kann.

Was wird dann passieren? Israel wird nicht in Gaza bleiben, wird nicht nach Gaza zurückkehren und es regieren. Ich hoffe, dass niemand ernsthaft darüber nachdenkt.

Beilin : Ich kann nicht sagen, dass die deutsche Nahost-Politik gescheitert ist. Ich meine, der Fehler liegt in der Region. Die Haltung der deutschen Regierungen war historisch gesehen aufgrund der besonderen Beziehung zwischen Israel und Deutschland sehr vorsichtig. Sie haben die Pläne also nicht initiiert.

Es besteht also eine Art asymmetrisches Verhältnis zwischen der Macht Deutschlands in der Welt und insbesondere in Europa und seiner Bereitschaft, sich in unserem Fall zu engagieren. Und ich kann es verstehen. Ich gebe Deutschland keine Schuld.