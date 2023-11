Israelischer Soldat: "Mein Leben Friedensprozess gewidmet"

Mindestes 1.200 Menschen sollen durch Angriffe der Hamas gestorben sein. Mehr als 2.700 Menschen wurden verletzt, etwa 150 entführt. Auch in Gaza wird die Lage immer schwieriger. 11.10.2023 | 1:31 min

Wir treffen Ron Shatzberg vor etwas mehr als einer Woche in einem Berliner Restaurant. Wir, ein Teil einer Reisegruppe, die vor einem Monat in Israel war, und Ron Shatzberg, der uns einige Tage auf dieser Reise begleitet hat. Er ist in Berlin, weil er Gespräche geführt hat.