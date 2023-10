Höfner: Die Konsequenzen sind noch nicht absehbar, die Ereignisse von gestern sind auf jeden Fall eine neue Dimension, die es in dem Konflikt so noch nicht gab. Dass Hamas-Kämpfer in die Umgebung des Gazastreifens eingedrungen sind, Geiseln genommen haben in sehr hoher Zahl, das wird dazu führen, dass sich dieser Konflikt nicht in wenigen Tagen beruhigen wird.