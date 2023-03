Zehntausende Menschen haben in Israel wieder gegen die geplante Justizreform demonstriert. In einigen Städten gab es am zehnten Samstagabend der Proteste in Folge Teilnahmerekorde, wie israelische Medien meldeten. Allein in der Küstenmetropole Tel Aviv seien rund 200.000 Demonstranten auf die Straßen gezogen, in Haifa rund 50.000.