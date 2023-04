Vertreter Saudi-Arabiens und der Huthi-Rebellen haben sich am Sonntag zu Gesprächen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa getroffen. Eine Delegation unter Leitung des saudischen Botschafters im Jemen, Mohammed bin Said Al-Dschaber, habe mit dem Chef des obersten politischen Gremiums der Huthis, Mahdi al-Maschat, verhandelt, meldete die von den Huthis betriebene Nachrichtenagentur Saba. Eine am Samstag eingetroffene Delegation aus dem Oman habe an den Gesprächen teilgenommen. Der UN-Jemenbeauftragte Hans Grundberg sprach vom größten Fortschritt seit Beginn des Bürgerkrieges.