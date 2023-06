In der langen Schlange vor der Sicherheitskontrolle am Sitz des Klimasekretariats in Bonn herrscht Sprachenwirrwarr. Delegierte aus der ganzen Welt kommen für zwei Wochen zusammen, um die Klimakonferenz Ende des Jahres in Dubai vorzubereiten. "Die nächste Klimakonferenz wird ausschlaggebend, denn es steht ein Moment der Wahrheit an", sagte der Leiter des UN-Klimasekretariats, Simon Stiell, im Gespräch mit ZDFheute.