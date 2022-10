Der SPD-Generalsekretär verwies auf Chinas Beteiligungen andernorts in Europa. "Wir sind umzingelt von Cosco-Beteiligungen an europäischen Häfen - in Piräus, in Valencia, in Rotterdam, in Antwerpen - bei all den Konkurrenzhäfen von Hamburg", zählte Kühnert auf. "Ich bin doch offen für eine Argumentation: Raus aus der Abhängigkeit", stellte er klar.