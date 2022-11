Ein Boykott der WM in Katar würde laut Kramer nichts ändern. "Wenn Deutschland jetzt sagt, dann nehmen wir an dem Turnier nicht teil, dann sagen die, wer ist in Europa der nächste Nachrücker, dann spielen die", so der Fußballer. Trotzdem findet er die Diskussion wichtig und es sei "das Beste, was der Binde passieren konnte, dass darüber diskutiert wird, das ist auch ein Zeichen."