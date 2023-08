Nach der Ampel-Einigung : Hat Lisa Paus sich verzockt?

Mit Finanzminister Lindner (FDP) sei nicht mehr zu machen, er will diese "kleine" Zahl verkünden, der Kanzler schweigt und hält sich raus, obwohl er doch eigentlich "Sozial"Demokrat ist, wo bleibt eigentlich die Unterstützung der SPD-Fraktion? Das fragen sich viele hier in Berlin, irgendwie sind immer sie es, die fordern, die für soziale Gerechtigkeit kämpfen, für mehr Klimaschutz, doch immer wieder scheitern sie an der FDP und am Kanzler, der sich im Zweifelsfall immer an die Seite Christian Lindners stellt.