CDU-Außenpolitiker : Röttgen: Macron hat Schaden angerichtet

"Das völlig Unverständliche ist, in einer Situation in der Amerika der größte Unterstützer der Ukraine ist, die von Russland angegriffen ist, wieder einmal die europäische Sicherheitsmacht, in dieser Zeit fordert Macron eine Abkehr, eine Entfernung von Amerika. Gleichzeitig in einer Situation, in der China den Angriff auf Taiwan übt, propagiert er eine Annäherung an China und übernimmt auch, was Taiwan anbelangt, das chinesische Narrativ.