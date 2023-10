Russland: Gedenken in Zeiten der Repression

In der Sowjetunion haben am 30. Oktober 1974 Gefangene in ihren Straflagern mit einem Hungerstreik den "Gedenktag für die politischen Gefangenen" begangen. Etwa zehn Jahre später - während Gorbatschows Regierungszeit - fanden in größeren Städten Demonstrationen statt. Diese gipfelten 1989 in einer Menschenkette mit rund 3.000 Personen um den Sitz des Geheimdienstes KGB in Moskau.