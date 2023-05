"Die Neutralität stammt aus meiner Sicht aus dem vergangenen Jahrhundert"

(Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz: Er fordert: Die Schweiz müsse helfen, die internationale Rechtsordnung zu verteidigen.)



"Sanktionen sind nur so stark wie der politische Wille dahinter"

(US-Botschafter Scott Miller in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung". Er ist überzeugt: Die Schweiz könnte bei Oligarchengeldern sicher 50 oder 100 Milliarden Franken mehr blockieren.)



"Wir erwarten von der Schweiz, dass sie in bestimmten Stellen über ihren neutralistischen Schatten springt"

(Der deutsche Botschafter Michael Flügger in einem Interview im Schweizer Fernsehen.)



"Die Schweiz hat ihren Ruf massakriert"

(Schweizer Grünen-Abgeordneter Gerhard Andrey über den Beschluss des Parlaments, das Verbot der Munitionsweiterleitung an die Ukraine nicht aufzuheben.)



