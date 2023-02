Die Produktionshalle der Firma Mowag in der Schweiz: Mitarbeiter schrauben an grünen Panzerfahrzeugen, die eigentlich in europäische Länder verkauft werden sollen. Aber Panzer made in Switzerland sind zum Ladenhüter geworden und das hat einen einfachen Grund: Kriegsgerät aus der neutralen Schweiz darf nicht an die Ukraine weitergegeben werden.