Serbien verneint Truppenaufmarsch nahe Kosovo

Das Kosovo ist eine frühere serbische Provinz. Es hatte sich 2008 für unabhängig erklärt, Serbien erkennt die Unabhängigkeit jedoch nicht an. Vucic kündigte am Sonntag an, dass "weiter in die Verteidigung unseres Landes" investiert werde. "Doch Serbien will Frieden", sagte er. Seit einigen Jahren baut Serbien seine heimische Rüstungsindustrie aus - auch mit Hilfe aus EU-Staaten.