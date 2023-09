Mehr sichere Herkunftsländer: Was bringt das?

Im April dieses Jahres veröffentlichten 69 europäische und tunesische Hilfsorganisationen eine Erklärung mit dem Titel „Tunesien ist kein sicheres Herkunftsland und kein sicherer Ort für aus Seenot Gerettete“. Darin fordern sie die Europäische Union auf, ihr Migrationsabkommen mit Tunesien zu beenden. Als Gründe für ihre Forderungen nannten sie unter anderem die anhaltende autoritäre Transformation des tunesischen Staates, die Verfolgung der schwarzen Bevölkerung Tunesiens sowie von Menschen auf der Flucht, politischen Gegnern und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Seit rund zwei Jahren regiert der tunesische Präsident Kais Saied per Dekret und schränkt die politischen Freiheiten seiner Bürger zunehmend ein. So wurden seit Anfang des Jahres zahlreiche Oppositionelle, Aktivisten, Journalisten und Anwälte oftmals ohne Gerichtsverfahren verhaftet. Viele von ihnen sind noch immer im Gefängnis. Vor einigen Wochen brachten zudem tunesische Sicherheitskräfte hunderte Migranten und Flüchtlinge ohne rechtliche Verfahren oder Vorankündigungen in eine abgelegene, militarisierte Pufferzone an den Grenzen zu Libyen und Algerien. Mehrere von ihnen verdursteten dort, weil sie ohne Wasser und Essen tagelang in der Wüste festsaßen. Hinzu kommt, dass in Tunesien, genauso wie auch in Algerien und Marokko, Homosexualität unter Strafe steht.