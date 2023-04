Die Konflikte in Asien führten zu einem "unglaublichen Rüstungswettlauf" mit der Gefahr, in ein klassisches Sicherheitsdilemma hineinzugeraten, erklärt Braml: "Die einen rüsten auf, die anderen fühlen sich dadurch bedroht und rüsten ihrerseits nach. Und so drehen rivalisierende Mächte immer weiter an der Rüstungsschraube - wir kommen in eine immer gefährlichere Lage."