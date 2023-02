Stalingrad: Kriegsgedenken unter Putin

Aktuell finden sich in Stalins sogenannter Heldenstadt - dem heutigen Wolgograd - einige der enthusiastischsten Unterstützer von Präsident Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine. An diesem Donnerstag, dem 80. Jahrestag des Sieges der Sowjetarmee über die Truppen Nazi-Deutschlands, wird Putin zu einer Gedenkveranstaltung in Wolgograd erwartet. Zu zeremoniellen Zwecken und um an die deutsche Kapitulation zu erinnern, heißt die Stadt am 2. Februar wieder Stalingrad.