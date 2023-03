Donald Trump, der Meister-Manipulator hat es mal wieder geschafft, dass sich der News Cycle um ihn dreht. Er nutzt das Verfahren in New York, um seine Basis, die ihn zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner machen soll, auf Temperatur zu bringen. Und dabei ist es alles andere als wahrscheinlich, dass Trump in New York überhaupt angeklagt wird, sagt der Strafverteidiger und ehemalige New Yorker Staatsanwalt Vinoo Varghese in einem Gespräch mit dem ZDF.