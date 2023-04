Es sind aber nicht nur hämische Internet-Nutzer, die Trumps Verhaftung mit KI-Bildern begleiten. Trumps Sohn Eric veröffentlichte am Tag der Gerichtsverhandlung ein Bild, das Trump heroisch vor einer Menge ihm folgender Menschen in einer von US-Flaggen gesäumten Straße zeigt. Es soll "Trumps Rückkehr nach New York" zeigen und Eric Trump hat es mit den Worten kommentiert: "One of a kind!" ("Einzigartig!")