Im Austausch mit den Verantwortlichen des Kreises Nordwestmecklenburg will er Änderungen an den bisherigen Plänen erreichen. 400 Asylsuchende sollen in einer Containersiedlung in dem Ort untergebracht werden. Laut dem zuständigen Kreis Nordwestmecklenburg ist das vor allem deshalb notwendig, weil seit November 2022 deutlich mehr Flüchtlinge zugewiesen werden. Dies habe akuten Handlungsdruck ausgelöst, da diese asylsuchenden Menschen - im Unterschied zu den Geflüchteten aus der Ukraine, die Wohnungen auf dem freien Markt suchen können - zunächst nur in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden dürfen.