Trennung oder Verbot? Bericht: USA drohen TikTok

US-Behörden und TikTok verhandeln seit mehr als zwei Jahren über die Anforderungen an die Datensicherheit. Es ist nicht klar, ob die chinesische Regierung eine Veräußerung genehmigen würde. Ein Verbot in den USA wäre mit erheblichen rechtlichen Hürden verbunden. Der Versuch des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump , während seiner Amtszeit TikTok zu verbieten, scheiterte an den US-Gerichten. Etwa zwei Drittel der Teenager in den USA nutzen die Videoplattform.