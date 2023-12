BDI-Präsident Russwurm: AfD "richtet großen Schaden an"

Im Juni findet die Europawahl statt. Im September werden die Landtage in Sachsen Thüringen und Brandenburg neu gewählt. In allen drei Ländern lag die AfD in Umfragen zuletzt vorn. Der AfD-Landesverband Sachsen wurde kürzlich vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft , in Thüringen ist die Landes-AfD schon länger als rechtsextrem eingestuft.