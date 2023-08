Hat Moskau Prigoschin den Geldhahn zugedreht?

Es ist bisher unklar, ob und in welchem Rahmen Moskau die Wagner-Gruppe noch finanziell unterstützt. Der britische Geheimdienst formuliert das bewusst vorsichtig: Es bestehe die "realistische Möglichkeit, dass der Kreml die Gruppe nicht mehr finanziert", schreibt das Verteidigungsministerium. Das sei Geheimdienst-Sprache, erklärt Sicherheitsexperte Patrick Bury von der University of Bath in England in einer Diskussionsrunde des Senders "Al Jazeera". "Wir liegen da bei einer Wahrscheinlichkeit von 40, 50 Prozent. Sie sind sich also nicht sicher."