Nein, Cem Özdemir will keine Pizza-Rezepte vorschreiben

"Minister Özdemir plant die Supermarkt-Revolution" prangte am Montagmorgen auf Bild.de. Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft wolle den Anteil von Zucker, Fett und Salz in Lebensmitteln stark reduzieren, unter anderem in Fertigprodukte wie Suppen, Pizza, Erfrischungsgetränke und Schokoriegeln. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass sich das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) künftig in die Rezepte der Lebensmittelhersteller einmischen und staatliche Vorgaben für Tiefkühlpizza und Co. machen wolle.