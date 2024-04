Wie Kantinenessen nachhaltiger werden kann

Der 38-Jährige war zuvor "Executive Chef" im Hotel Ritz-Carlton und im Hilton - ein Gourmetkoch also. Jetzt arbeitet er tatkräftig daran, die Qualität der Ernährung in Kantinen zu steigern und zugleich den Speiseplan nachhaltiger zu gestalten: "Ich komme selbst aus Brandenburg und kann mich an Zeiten erinnern, wo wir beispielsweise unsere Eier von einer Frau aus dem Ort gekauft haben."