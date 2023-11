Patientenverfügung für den Notfall

Die Patientenverfügung bestimmt, welche Behandlung oder Nichtbehandlung man bekommen soll, wenn man das nicht mehr selbst sagen kann. 09.01.2023 | 3:51 min

Die Frage stellen sich viele zu spät: "Was wäre, wenn ich einmal unheilbar krank wäre - und nicht mehr sagen könnte, welche ärztliche Hilfe ich möchte - und welche nicht…?" Dabei ist es ohne Kosten möglich, auf einen solchen Notfall vorbereitet zu sein: mit einer Patientenverfügung.

Ohne Patientenverfügung wird "alles medizinisch Notwendige" getan

Im Wesentlichen geht es darum, eine Entscheidung darüber zu treffen, inwieweit lebensverlängernde Maßnahmen in der letzten Lebensphase gewünscht sind.

Juristin: Verfügungen müssen "sehr präzise sein"

Eine Covid-19-Erkrankung sei kein Anwendungsfall für die Patientenverfügung, betont die Expertin der Stiftung Warentest: "Wer wegen einer schweren Covid-19-Erkrankung behandelt wird und deswegen auf Rat der Ärzte in eine Langzeitnarkose versetzt wird, um künstlich beatmet zu werden, hat ja in diese Behandlung eingewilligt." Solange ein Patient entscheidungs- und einwilligungsfähig sei, spiele die Patientenverfügung keine Rolle.

Patientenverfügung aktuell halten und Bevöllmächtigten benennen

Wichtig: Die Patientenverfügung sollte stets den aktuellen Willen dokumentieren und einen Bevollmächtigten benennen, der den Willen gegenüber Pflegern und Medizinern durchsetzt. Der Bevollmächtigte muss wissen, wo das Original ist: am besten in einer Vorsorgemappe.

Zentrales Vorsorgeregister als Anlaufstelle für Kliniken und Gerichte

Wer ganz sicher gehen will, meldet seine Dokumente dem Zentralen Vorsorgeregister, das kostet ab etwa 20 Euro. Vorteil: Kliniken und Gerichte wissen, dass es eine Verfügung gibt.

Auch für Angehörige ist eine Patientenverfügung wichtig, denn sie befinden sich ohnehin in einer schwierigen emotionalen Situation und müssen dann überlegen, was man sich wohl gewünscht hat: einen natürlichen Tod oder lebenserhaltende Maßnahmen, so lange es medizinisch möglich ist.