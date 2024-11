Kann Diabetes mit Stammzellen geheilt werden? In China soll das bei einer Frau gelungen sein. Sie benötige seit einem Jahr kein Insulin mehr.

Laut Forschenden in China kommt eine 25-jährige Typ-1-Diabetikerin seit über einem Jahr ohne Insulininjektionen aus - durch implantierte insulinproduzierende Zellen. Stephan Martin, Diabetologe und Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums (WDGZ) in Düsseldorf, ist jedoch skeptisch. Es handele sich um einen Einzelfall. Unabhängige Forschungsgruppen außerhalb von China müssten den Hinweis auf einen Durchbruch noch bestätigen.

Der chinesischen Forschergruppe ist scheinbar gelungen, körpereigene Zellen aus dem Unterhautfettgewebe so umzuprogrammieren, dass sie sich wieder in Stammzellen umgewandelt haben.

Diese Stammzellen seien eine Art Urzellen, aus denen sich alle Körperzellen entwickeln können. In einem zweiten Schritt seien sie in insulinproduzierende Zellen umgewandelt worden, so Martin.