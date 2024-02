EM-Qualifikation: Deutsche Basketballer siegen zum Start

Gut fünfeinhalb Monate nach dem Coup von Manila hat Basketball-Weltmeister Deutschland bei der Rückkehr auf das Parkett auch ohne fast alle Gold-Helden geglänzt. Beim Start in die Qualifikation zur EM 2025 dominierte die Auswahl von Bundestrainer Gordon Herbert mit nur einem WM-Champion in ihren Reihen in Ludwigsburg Montenegro beim 85:61 (47:30).

Zweiter Anzug des DBB-Teams sitzt

Deutschland mit 16:0-Lauf

Nächster Gegner ist Bulgarien

Am Sonntag (16.00 Uhr) geht es gegen Gastgeber Bulgarien. Nachdem Herbert vor dem Auftaktspiel bei der Reduzierung des Kaders auf Max DiLeo, Bennet Hundt und Teenager Johann Grünloh (18) verzichtet hatte, könnte das Trio in Botewgrad zum Einsatz kommen.

Vor dem zweiten Qualifikationsspiel ist das DBB-Team in der Gruppe D Erster vor Schweden, das die Bulgaren in Partille 84:70 (50:43) schlug. Das nächste Qualifikationsfenster steht erst im November an. Drei Teams aus der Viererstaffel bekommen ein Ticket für die EuroBasket, die im kommenden Jahr auf Zypern, in Finnland, Polen und Lettland stattfindet. Der Weltmeister gehört dann natürlich zu den Titelkandidaten.