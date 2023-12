Biathlon: Nawrath triumphiert beim Sprint in Östersund

Biathlet Philipp Nawrath hat im Sprint von Östersund seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Der 30-Jährige gewann vor dem Norweger Tarjei Bö und übernahm damit das Gelbe Trikot. 02.12.2023 | 2:26 min

Nawrath bislang nie besser als Vierter

Außerdem: Weltcups im Skispringen, Ski Alpin, Nordische Kombination. 02.12.2023

Kühn und Doll runden gutes Ergebnis ab

Am Sonntag stehen zum Abschluss des Weltcups in Schweden die beiden Verfolgungen (14.00 und 16.00 Uhr/ZDF) an. Ebenso wie Nawrath wird Franziska Preuß dabei im Gelben Trikot der Gesamtweltcupführenden an den Start gehen. Die 29-Jährige geht als Vierte mit 18 Sekunden Rückstand auf die Strecke, auch Vanessa Voigt hat als Fünfte eine gute Ausgangsposition.