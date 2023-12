Die deutschen Biathleten vor der Premiere in Lenzerheide

Preuß zurück bei Schweizer Biathlon-Premiere

Besonders schmerzhaft war der Corona-Ausfall von Franziska Preuß , für das Team und für die infektionsanfällige Athletin selbst. Mit dem Gelben Trikot der Gesamtführenden wäre sie nach dem Saisonauftakt in Östersund in Hochfilzen angetreten, musste sich stattdessen aber in ihrer oberbayerischen Heimat auskurieren.

In der 1.400 Meter hoch gelegenen Arena in Lenzerheide, wo zum ersten Mal überhaupt ein Biathlon-Weltcup auf Schweizer Boden ausgetragen wird, ist die 29-Jährige wieder dabei. Mit dem Sprint der Frauen geht es heute los, und Preuß sagt über ihren jüngsten gesundheitlichen Dämpfer: "Das war erneut eine Herausforderung – und es ist mir schwergefallen, die Situation zu akzeptieren."

Auf Traumstart folgte Dämpfer

Biathlet Roman Rees hat in Östersund den ersten Weltcupsieg seiner Karriere eingefahren - und freute sich doppelt, denn Teamkollege Justus Strelow wurde Zweiter. 27.11.2023 | 1:29 min

Nach der Östersunder Rekordausbeute mit zehn Podestplätzen in zehn Rennen schaffte es bei den sechs Wettkämpfen im Pillerseetal nur die Männer-Staffel des DSV als Dritte aufs Siegertreppchen. So dass Sportchef Bitterling nun fast trotzig sagt:

Doll: Fünf Treffer in 16 Sekunden

Biathlet Philipp Nawrath hat im Sprint von Östersund seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Der 30-Jährige gewann vor dem Norweger Tarjei Bö und übernahm damit das Gelbe Trikot. 02.12.2023 | 2:26 min

Einlassen auf den Stressfaktor

Den richtigen Mix aus Gelassenheit, Abgebrühtheit und höchster Konzentration will er nun auch in Lenzerheide in den entscheidenden Momenten wieder präsentieren. Nur drei Autofahrtstunden sind es von seiner Heimat Schwarzwald zum WM-Ort von 2025. "Für mich", freut sich Doll deshalb, "sind das also fast kleine Heimrennen."