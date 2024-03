Bob-WM: Lisa Buckwitz gewinnt Gold vor Nolte und Kalicki

Lisa Buckwitz und Vanessa Mark feiern ihren Sieg bei der Bob-WM 2024 in Winterberg

Die Bobpilotin Laura Nolte hat alles gewonnen: Olympiagold, Gesamtweltcup, WM-Gold. Die ehemalige Leichtathletin macht im Bobsport in Höchstgeschwindigkeit weiter. 01.03.2024 | 10:55 min

Lisa Buckwitz hat ihr erstes WM-Gold als Bob-Pilotin gewonnen. Die ehemalige Anschieberin, die 2018 in Pyeongchang mit Mariama Jamanka überraschend Olympia-Gold gewonnen hatte, setzte sich am Samstag in Winterberg mit Vanessa Mark mit nur fünf Hundertstelsekunden gegen Laura Nolte durch.