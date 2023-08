Die entscheidenden Pluspunkte liegen bei beiden Vereinen aber in der kollektiven Stärke, dem ruhigen Umfeld und in eingespielten Manager-Trainer-Konstellationen: In Darmstadt etwa harmonieren Torsten Lieberknecht und Carsten Wehlmann bestens. In Heideneim hält Frank Schmidt (am Samstag zu Gast im "aktuellen sportstudio") seit bereits 16 Jahren die Fäden in der Hand. "Das ist keine One-Man-Show, sondern ich habe ein gutes Team", betont der Trainer. Eingespielter als das Duo Schmidt und Holger Sanwald kann eine sportliche Leitung nicht sein. Geschäftsführer Sanwald ist seit den 90ern im Klub.