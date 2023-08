In Halbzeit zwei startete der FCA sofort mit einer guten Chance: Markus Schwabl blockte in höchster Not gegen Sven Michel (46.). Unterhaching lauerte weiter auf Konter, Ben Westermeiers Flanke Richtung Patrick Hobsch geriet zu lang (55.) – Glück für Augsburg. Das Bild aus Hälfte eins setzte sich fort: Dem Bundesligisten fehlten die Ideen, der Drittligist stand stabil und suchte schnelle Gegenangriffe – an Top-Chancen mangelte es. Für Unterhaching war das selbstredend kein Problem, stattdessen konterte sich die SpVgg in der Nachspielzeit noch zum 2:0: Boipelo Mashigo entschied die Partie (90.+4), die Überraschung war perfekt.