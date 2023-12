Darts-WM startet: Neue deutsche Welle im Ally Pally

Erstmals treten fünf Deutsche bei der Darts-WM in London an. Nicht nur Gabriel Clemens ist eine gute Rolle zuzutrauen.

Gabriel Clemens (Archivfoto) Quelle: dpa

Bei der Darts-WM in Londen müssen sich die Briten und Niederländer diesmal auf was gefasst machen: Ein Viertel aller 90.000 Tickets befindet sich dieses Jahr in deutscher Hand.

Die Pfeile-Fans wollen die schräge Party-Atmosphäre im Darts-Mekka im Londoner Alexandra Palace ("Ally Pally") einsaugen. Aber genauso wollen sie ihre eigenen Helden anfeuern gegen die Stars der traditionellen Darts-Nationen. Der Teutonen-Touch beim ganz normalen Darts-Wahnsinn im altehrwürdigen Ally Pally ist weiter gewachsen. Der frühere Außenseiter hat nun auch sportlich Potenzial.

Fünf Deutsche dabei: So viel wie nie

Gleich fünf Deutsche haben es ins wichtigste Saisonturnier geschafft - Rekord. Mit etwas mehr Glück an den Triple- und Doppelfeldern hätten es sogar sieben sein können. Pascal Rupprecht und Daniel Klose scheiterten nur knapp in der Quali für die 31. WM, bei der wieder 2,5 Millionen britische Pfund Preisgeld zu gewinnen sind.

Neben der WM ist die Premier League das Ziel

Clemens' Ziel neben einer guten WM ist ein Platz in der Premier League. Aber um auf das lukrativste aller Darts-Karussells zu springen, müsste die Nummer 22 der so genannten "Order of Merit" einige Plätze klettern. In der Regel lädt der ausrichtende Darts-Verband PDC die besten Acht dieser Weltrangliste ein.

Dort hat sich Martin Schindler nach vorne gearbeitet. Der Brandenburger, Spitzname "The Wall", hat zuletzt fast alle größeren Turniere gespielt. Mit 283.000 Pfund Preisgeld in zwei Jahren liegt er nur knapp hinter Clemens (321.000). Über Silvester könnte er zur Nummer eins in Deutschland aufsteigen. Etwa mit dem WM-Viertelfinaleinzug, der 50.000 Pfund wert ist.

Martin Schindler Quelle: John Walton/PA Wire/dpa

Beim 27-jährigen Schindler ist der Durchbruch fällig. Er hat bewiesen, was er am Darts-Brett kann. Hohe Punkte im Durchschnitt sind seine Stärke. Gegen die niederländische Darts-Legende Raymond van Barneveld gelang ihm mal ein Neun-Darter, das perfekte Finish. In der 3. Runde der Vorjahres-WM hatte er den späteren Weltmeister Michael Smith bei 3:1-Führung am Rand einer Niederlage

Zum Start in die diesjährige WM muss er aber wohl erst mal gegen Fallon Sherrock bestehen - und das Publikum. Die Darts-Queen, eine von zwei Frauen im Turnier, ist Fan-Liebling. Schindler ist vor seiner fünften WM aber selbstbewusst genug, an den großen Wurf zu denken. "Vielleicht werde ich ja Weltmeister", sagte der 26. der Weltrangliste dem hr.

Fallon Sherrock Quelle: DPA

Sonderurlaub für die Darts-WM

Den beiden weiteren deutschen Akteuren Florian Hempel und Dragutin Horvat werden laut Wettquoten nicht so große Chancen eingeräumt. Zu Beginn ist eine Überraschung aber drin. Der frühere Zweitliga-Handballer Hempel könnte zum dritten Mal in Folge die erste Runde überstehen.

Florian Hempel im Alexandra Palace bei seinem Triumph über van den Bergh Quelle: dpa

Für "Herkules" Horvat wäre das ein Debüt. Der 47-Jährige ist einer der letzten Hobbyspieler im Profizirkus. Für die WM musste sich der Lagerist Sonderurlaub nehmen. Verstecken braucht er sich nicht. "Die dritte Runde ist schon drin", sagte der Außenseiter der "Sportschau".

Letzter Hobbyspieler: Dragutin Horvat Quelle: Imago

Debütant Pietreczko als Wundertüte

Last but not least: Ricardo Pietreczko. Der WM-Debütant ist die große Wundertüte, womöglich ein Geheimfavorit. Ein frühes Aus ist dem 29-Jährigen genauso zuzutrauen wie ein langer Ritt durchs Turnier.

Auf ihn darf man gespannt sein: Ricardo Pietreczko Quelle: Imago