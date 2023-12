Gabriel "Gaga" Clemens: "German Giant" bereit für Darts WM

ZDFheute: Die WM steht an, ist das ein besonderes Gefühl?

Gabriel Clemens: Ja, die WM ist immer wichtig, das ist unser größtes Turnier im Jahr, das merkt man ja auch immer an der Aufmerksamkeit. Das ganze Jahr über ist relativ wenig los. Aber vor der WM ist die Aufmerksamkeit natürlich groß, und es ist natürlich auch das Turnier mit dem meisten Preisgeld bei uns. Da können sich Tabellensituationen komplett ändern, da können sich Leben ändern. Das ist einfach so.

So hat seine Heimat auf Clemens' Ergebnis bei der letzten Darts-WM reagiert:

Trotz seiner Niederlage im Halbfinale der letzten Darts-WM hat Gabriel Clemens Geschichte geschrieben. Als er nach Hause zurückkehrte, stand das Saarland Kopf. 05.01.2023 | 2:39 min

Clemens: Wenn mir jemand 2018 erzählt hätte, dass ich im ersten Jahr schon direkt WM spiele, jetzt mittlerweile meine sechste WM spiele, da hätte ich - glaube ich - auch gefragt, ob er noch alle Latten irgendwo hätte. Es hat sich aber so entwickelt, und ich bin irgendwo auch ein bisschen stolz drauf, dass es sich so entwickelt hat.

ZDFheute: Was ist Ihr Geheimtipp?

Clemens: Viel trainieren. Ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Man trainiert in vielen Bereichen, versucht sich einfach so gut wie möglich zu entwickeln.

Ich mache Neuro-Feedback. Das heißt, dass man mit Gedanken Sachen steuert. Da kann man dann den Fokus trainieren. Wir brauchen ja nicht so austrainiert zu sein, wie ein Ruderer oder so.

Ich bin zwei bis dreimal pro Woche am Olympia-Stützpunkt in Saarbrücken und mache natürlich mehr Stabilitätsübungen und so. Aber mein Zustand ist gut. Ich fühle mich gut, und man hat natürlich Selbstvertrauen vom letzten Turnier. Bis jetzt läuft die Vorbereitung super.