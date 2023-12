Darts-WM in London: Was Sie wissen müssen

Am 15. Dezember startet die nächste Auflage der Darts-WM im Alexandra Palace - mit so vielen Deutschen am Start wie nie zuvor.

Was Sie zur Darts-WM in London wissen müssen

Am Freitag geht's los im Ally Pally: Darts-WM in London (Archivbild) Quelle: dpa

Startschuss für die Darts-WM in London. Ab diesem Freitag (20 Uhr) und bis zum 3. Januar messen sich die Besten der Welt im Alexandra Palace. Dieses Mal treten so viele Deutsche an wie nie zuvor, auch Frauen sind in der Männerdomäne am Start. Die wichtigsten Fragen vor dem Start.

Wie ist der Modus der WM?

Insgesamt sind 96 Spielerinnen und Spieler dabei. Die nach der Weltrangliste besten 32 Akteure sind für die zweite Runde gesetzt. Zum Auftakt startet am Freitag Weltmeister Michael Smith aus England ins Turnier. Bis auf Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie Silvester wird an jedem Tag gespielt. An den meisten Tagen gibt es nachmittags und abends Partien.

Michael Smith ist Titelverteidiger:

Bei der WM wird im Gegensatz zu den meisten anderen Darts-Turnieren im Satz-Modus gespielt. In den früheren Runden müssen drei Sätze gewonnen werden, im Finale sind es dann sieben. Für einen Satzgewinn benötigen die Spieler drei Legs, also drei Durchgänge, in denen sie von 501 Punkten mit so wenigen Pfeilen wie möglich auf null kommen.

Wer sind die Top-Favoriten?

Geht man nach der bisherigen Leistung in diesem Jahr, ist Luke Humphries ein Kandidat. Der 28 Jahre alte Engländer hat 2023 deutlich mehr Preisgeld eingespielt als alle Rivalen. Darts-Experte Elmar Paulke sieht Humphries (Spitzname "Cool Hand Luke") allerdings nicht als Top-Favoriten.

Er hat zuletzt drei große Titel in sieben Wochen geholt. Er wird es nicht schaffen bei der WM. So einfach ist das Leben nicht, so einfach ist Sport auch nicht, dass ich alles gewinne. Elmar Paulke, Darts-Experte

Zu den möglichen Titelkandidaten zählen auch Vorjahressieger Smith, der Schotte Peter Wright, der Waliser Gerwyn Price oder der Niederländer Michael van Gerwen.

Wer sind die deutschen Starter?

Deutschland ist mit fünf Spielern vertreten - so vielen wie nie zuvor. WM-Halbfinalist Gabriel Clemens und Martin Schindler sind unter den Top 32 und damit direkt für die zweite Runde gesetzt. Beide konnten ihre Ranglistenposition im Vergleich zur vorherigen WM leicht verbessern.

Wie im Vorjahr ist Florian Hempel dabei. Dragutin Horvat qualifizierte sich ebenso wie Senkrechtstarter Ricardo Pietreczko, der in Anlehnung an Pokémon den Spitznamen "Pikachu" trägt.

Wie viele Frauen sind am Start?

In Fallon Sherrock (England) und Mikuru Suzuki (Japan) sind zwei Frauen bei dieser WM dabei - eine weniger als im Vorjahr.

Weltmeisterin Beau Greaves verzichtete auf eine Teilnahme, weil sie einen Start bei der Frauen-WM des Konkurrenz-Verbandes WDF bevorzugte.

Welche Farbe hat die Triple-20?

Die Triple-20 wird wie üblich rot sein. Der Weltverband PDC hatte vor ein paar Wochen damit überrascht, dass das wichtigste Feld der Scheibe anlässlich des Hauptsponsors in dunkelgrün eingefärbt werden soll. Zahlreiche Medien griffen die Nachricht auf. Die PDC deckte kurze Zeit später auf, dass es sich um einen PR-Gag handelte.

Welche Spieler sollte man sonst noch im Blick haben?

Steve Beaton (59) ist besonders erfahren. Der Engländer, der in Anspielung auf seinen gebräunten Teint den Spitznamen "The Bronzed Adonis" trägt, spielt bereits seine 33. WM in Serie. Ein Publikumsliebling konnte sich hingegen nicht qualifizieren: "Darts-Opa" Paul Lim (69).

Deutschlands früherer Primus Max Hopp ist ebenfalls nicht dabei.

Wie hoch ist das Preisgeld?

Das Turnier ist mit 2,5 Millionen Pfund dotiert, das sind rund 2,9 Millionen Euro. Der Sieger erhält eine halbe Million Pfund, rund 580.000 Euro.

Wo ist die WM zu sehen?

Wer das Turnier verfolgen will, kommt an Sport1 und DAZN kaum vorbei. Der TV-Sender und der Streamingdienst berichten umfangreich über das Event. Sport1 überträgt nach eigenen Angaben rund 127 Stunden live im Free-TV. DAZN zeigt jede der insgesamt 28 Sessions.