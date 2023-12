Darts-WM: Hempel chancenlos gegen Bunting

Der deutsche Darts-Höhenflug bei der WM in London scheint in tiefer Ernüchterung zu enden. Am Donnerstag schied im stimmungsvollen Alexandra Palace auch der Kölner Außenseiter Florian Hempel trotz ordentlicher Leistung aus - wie am Mittwoch bereits zwei andere Spieler eines deutschen Quartetts, das es erstmals bis in die dritte Runde geschafft hatte. Hempel verlor gegen Stephen Bunting praktisch chancenlos 0:4.