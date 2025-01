Van Gerwen erster Finalist bei der Darts-WM

Michael van Gerwen hat zum siebten Mal in seiner Karriere das Finale der Darts-WM erreicht und darf in London auf seine erste Krönung seit sechs Jahren warten. Der 35-jährige Niederländer besiegte Chris Dobey aus England deutlich mit 6:1.

"Mighty Mike" voll konzentriert

"Mighty Mike", wie van Gerwen genannt wird, hat am Freitagabend die Chance auf die rund 23 Kilogramm schwere Sid-Waddell-Trophy und ein Preisgeld von umgerechnet etwa 600.000 Euro.

Van Gerwen, der sich in den vergangenen Jahren immer wieder sportliche Aussetzer im Alexandra Palace leistete, agierte von Anfang an konzentriert und erspielte sich schnell eine Führung. Am Ende hatte der Niederländer 18 Legs gewonnen, Dobey nur zehn. Wirklich Spannung kam nie auf.